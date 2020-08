Ospedali Covid nel mirino, sanità in Campania travolta a un mese dalle elezioni (Di martedì 4 agosto 2020) Una bufera si abbatte sulla sanità campana a un mese dalle elezioni regionali, in particolare sulla gestione partenopea dell’emergenza Covid. Quattro persone, tra cui alcuni fedelissimi del governatore Vincenzo De Luca, sono state iscritte nel registro degli indagati in un’inchiesta della procura di Napoli sulla realizzazione degli Ospedali Covid in Campania. L’indagine Sono stati perquisiti e sequestrati computer e smartphone. In particolare, secondo le prime ricostruzioni, risultano indagati il presidente di Soresa Corrado Cuccurullo, il manager dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il consigliere regionale Luca Cascone e l’ing. Roberta Santaniello, componente dell’Unità di crisi regionale e del gabinetto della giunta per ... Leggi su quifinanza

