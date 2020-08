Oscar Branzani, duro sfogo contro Eleonora: “Schifo” il web basito per ciò che ha fatto (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) In queste ore, Oscar Branzani ha dato luogo ad un durissimo sfogo contro la sua ex Eleonora Rocchini. I due sembravano essersi riappacificati ma, improvvisamente, qualcosa sembra sia andato storto. Gli errori e gli scheletri del passato potrebbero essere tornati e questo ha generato nell’ex tronista una reazione davvero estrema. Il web si è scagliato contro la Rocchini, la quale sembrerebbe aver tradito nuovamente il ragazzo. Lo sfogo di Oscar Branzani Due ex volti di Uomini e Donne sono tornati a farsi la guerra sui social. Stiamo parlando di Oscar ed Eleonora. Un po’ di tempo fa, i due si sono riavvicinati. Sul web hanno cominciato a diffondersi FOTO e video dai ... Leggi su kontrokultura

