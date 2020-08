One Night in Miami, di Regina King a Venezia 77 (Di martedì 4 agosto 2020) Gran colpo per la Biennale di Venezia, One Night in Miami di Regina King verrà presentato Fuori Concorso. Molecole di Segre, film di Pre-Apertura di Venezia 77 Chi è Tilda Swinton, Leone d’oro a Venezia 77 One Night in Miami è un film drammatico americano in uscita diretto da Regina King ( al suo Debutto), da una sceneggiatura di Kemp Powers basata sulla sua commedia teatrale con lo stesso nome. È interpretato da Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge e Leslie Odom Jr. Trama (One Night in Miami Regina King) Ambientato durante la notte del 25 febbraio 1964, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Due nuovi titoli si aggiungono al programma di #Venezia77, #FuoriConcorso: 'The Human Voice' di… - Voto10 : Festival di Venezia: The Human Voice e One Night in Miami fuori concorso - fabio_falzone : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 Due nuovi titoli si aggiungono al programma di #Venezia77, #FuoriConcorso: 'The Human Voice' di #Pedro… - pabloacg : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 Due nuovi titoli si aggiungono al programma di #Venezia77, #FuoriConcorso: 'The Human Voice' di #Pedro… - isabllemelo : Marquei como visto Oscuro Deseo - 1x2 - One last night of passion -

Ultime Notizie dalla rete : One Night Jewel for one night presenta a Capri la sua nuova collezione Il Denaro 77^Mostra Cinema Venezia: Almodovar e Regina King fuori... -2-

Venezia, 3 ago. (askanews) - La regista di One Night in Miami, Regina King, ha ammesso "Mi sono data un pizzicotto quando ho saputo di essere stata selezionata per la Mostra di Venezia, un festival co ...

Venezia 2020: si aggiungono The Human Voice di Pedro Almodóvar e One Night in Miami di Regina King

La Biennale di Venezia ha il piacere di annunciare due film che si aggiungono, Fuori concorso, al programma della77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera, in program ...

Venezia, 3 ago. (askanews) - La regista di One Night in Miami, Regina King, ha ammesso "Mi sono data un pizzicotto quando ho saputo di essere stata selezionata per la Mostra di Venezia, un festival co ...La Biennale di Venezia ha il piacere di annunciare due film che si aggiungono, Fuori concorso, al programma della77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera, in program ...