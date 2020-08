Oms: “La soluzione al Coronavirus potrebbe non arrivare mai” (Di martedì 4 agosto 2020) potrebbe non esserci mai la ricetta magica, la panacea, contro il Covid 19: parola del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Un certo numero di vaccini sono al momento nella fase tre delle sperimentazioni cliniche e tutti speriamo di avere una serie di vaccini efficaci che possano aiutare a prevenire le persone dal contagio”. “Tuttavia -ha proseguito- al momento non c’e’ il ‘silver bullet’, la pallottola d’argento, e potrebbe non esserci mai”. Per fermare questa pandemia occorre ricorrere alle armi che conosciamo “e che sappiamo funzionano: test, isolamento, tracciamento dei pazienti, quarantena per i contatti”. Il messaggio è chiaro: “Fate tutto il possibile”. Questo a livello dei singoli cittadini vuol dire “rispettate ... Leggi su databaseitalia

