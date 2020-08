Nuovo ponte, Salvini: “Lega vuole modello Genova per tutte le opere pubbliche ma se rimani schiavo della Cgil non lo farai mai” (Di martedì 4 agosto 2020) “A Genova ho voluto esserci oggi per evitare che una data come quella di ieri fosse infangata dalla polemica di qualche sciocco. C’è qualche giornalista secondo cui se scendi dal letto col piede destro sei fascista, mentre se scendi col piede destro sei comunista. Quindi, ho preferito silenziosamente e rispettosamente andare a Genova il giorno dopo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, dal leader della Lega, Matteo Salvini, che sull’inaugurazione del Nuovo ponte di Genova aggiunge: “Sono orgoglioso della ricostruzione, anche perché insistemmo noi come Lega a volere il commissario, il sindaco coi pieni poteri, altrimenti, rispettando la burocrazia e il codice ... Leggi su ilfattoquotidiano

