Nuovo incidente per Mara Venier: “Sono caduta di nuovo” (Di martedì 4 agosto 2020) La prende a ridere Mara Venier quando dice “mi devo far benedire ragazzi” e per fortuna, il tono ironico smorza. Così infatti, con la sua solita solarità la Zia della televisione ha raccontato il suo Nuovo incidente domestico costatole fortunatamente, questa volta, solo un’ammaccatura sul ginocchio. Mara Venier: Nuovo incidente domestico per la conduttrice Non finiscono qui le rocambolesce disavventure di Mara Venier per le stanze di casa. Questa volta a tradirla sembra essere stato un gradino costatole però, fortunatamente, solo un brutto livido e un po’ di dolore. Ennesimo incidente domestico per la conduttrice di Domenica In che proprio in queste ... Leggi su thesocialpost

