Nuova avventura per Rafa Marquez: guiderà le giovanili della RSD Alcalà (Di martedì 4 agosto 2020) Nuova esperienza in Europa per Rafa Marquez. L'ex storico difensore della Nazionale messicana, autore di ben 5 Mondiali disputati, ha deciso di intraprendere una Nuova carriera. quella da allenatore. L'ex giocatore anche del Barcellona, con un passato in Italia al Verona, è diventato il mister delle giovanali della RSD Alcalà, squadra di terza divisione spagnola.Rafa Marquez: "Grato per questa opportunità"caption id="attachment 1001673" align="alignnone" width="794" Rafa Marquez (twitter RSD Alcalà)/captionDopo il ritiro dal calcio giocato Rafa Marquez aveva subito intrapreso una Nuova carriera studiando per diventare allenatore. Adesso, il ... Leggi su itasportpress

