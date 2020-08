Novate: la Polisportiva Volley acquisisce il titolo: l’anno prossimo sarà in B1 (Di martedì 4 agosto 2020) La Polisportiva Volley Novate acquisisce il titolo: l’anno prossimo giocherà in Serie B1. Il grande Volley femminile sbarca a Novate. C’è una prestigiosa novità per il mondo sportivo Novatese. La Polisportiva Novate Volley, infatti, l’anno prossimo 2020-2021 parteciperà al Campionato italiani di Serie B1 di pallavolo femminile. La Polisportiva Novate Volley ha infatti comunicato ufficialmente … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Novate: la Polisportiva ... Leggi su ilnotiziario

Novate torna in serie B

La Polisportiva Novate Volley nella prossima stagione, 2020-2021 disputerà il campionato di serie B1 nazionale. Dopo tanti anni, la Società torna ad affrontare un campionato nazionale grazie ad un ope ...

