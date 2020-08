Notte di furti: dal saccheggio all'azienda agricola, ai gelati e al sacco di patate (Di martedì 4 agosto 2020) Carrello stracolmo da 850 euro, ma ne pagano 44: tre nei guai all'Esselunga 19 July 2020 Autostazione, tentano di rubare un'auto 'Corrente': nei guai tre minori della 'Bologna bene' 20 July 2020 Tenta ... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Notte di furti: dal saccheggio all'azienda agricola, ai gelati e al sacco di patate - shugarrice : @haIvmane io non capisco questa ENORME paura che la gente ha di Napoli, succedono ovunque i furti.Non siamo nel war… - Andgem65 : @Anna3Pellegrini Poi non lamentarti se ogni notte ci sono 200 furti in villa nella tua civilissima Toscana dove fin… - avatar1dory : RT @magicaGrmente22: Impressionante. Un’altra notte di furti e spaccate sul litorale - alessandrograpp : RT @magicaGrmente22: Impressionante. Un’altra notte di furti e spaccate sul litorale -