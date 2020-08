Notizie del giorno – Lutto in casa Milan, la situazione ripescaggi in B e C, retroscena lite in casa Torino (Di martedì 4 agosto 2020) Le Notizie più importanti della giornata di ieri, lunedì 3 agosto. Lutto IN casa Milan – Un nuovo Lutto ha colpito il mondo del calcio, giornata triste per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri. E’ morto Sergio Tenente, centrocampista campione d’Italia 1961/62 con Nereo Rocco in panchina. Si è spento all’età di 80 anni, il club italiano ha deciso di rendere omaggio ad un calciatore che ha partecipato ai successi del Diavolo. Ecco il messaggio pubblicato sui social. “È venuto a mancare Sergio Tenente, rossonero Campione d’Italia nel 1961/62. Ai suoi cari va l’abbraccio di tutto l’ACMilan”. Non sono mancati i messaggi di cordoglio da tutto il mondo del ... Leggi su calcioweb.eu

Capezzone : +++Stasera alle 19 sarò ospite del #tg4 (grazie per l’invito) per un commento alle notizie della giornata+++ - fattoquotidiano : Il nostro giornale ha pubblicato da dicembre del 2016 alla fine di febbraio 2017 tutte le notizie sul caso Consip i… - Agenzia_Ansa : #Genova, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo #ponte. Numeri, foto, video, le interviste. LO SPECIALE #ANSA - ItalianSerieA : New post: Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari - ItalianSerieA : New post: OGGI ALLE 16.00 CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE COMMISSO -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: anticorpi per un milione e mezzo di italiani Fanpage.it GENOA PARMA Streaming Gratis su Smartphone, dove vederla: Sky Live o TV DAZN?

Dove vedere Diretta Genoa Verona Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 38a giornata. Alle ore 20:45 italiane di domenica 2 agosto 2020, si gioca Genoa... Dove vedere Diretta Geno ...

Fiamme nella notte: incendi nella Riserva, a Punta Penna e a Casalbordino

Più incendi sono divampati nella notte, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, a Vasto. Il rogo più esteso è quello che ha interessato l'area al confine tra Vasto e Casalbordino della Riserva di ...

Dove vedere Diretta Genoa Verona Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 38a giornata. Alle ore 20:45 italiane di domenica 2 agosto 2020, si gioca Genoa... Dove vedere Diretta Geno ...Più incendi sono divampati nella notte, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, a Vasto. Il rogo più esteso è quello che ha interessato l'area al confine tra Vasto e Casalbordino della Riserva di ...