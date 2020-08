“Non riuscivo a vedere”. Poi la caduta. Nuovo incidente, per Mara Venier è un anno nero: le condizioni (Di martedì 4 agosto 2020) Una stagione trionfale sul piano degli ascolti e della carriera professionale. Un anno difficile dal punto di vista fisico. Mara Venier costretta a un altro stop, la conduttrice non riesce proprio a trovare pace. Pochi mesi fa, in pieno lockdown, Mara Venier era stata protagonista di uno sfortunato incidente: era caduta dalle scale nella sua casa di Roma procurandosi una frattura. Le immagini di Mara Venier in diretta con il gesso sono ancora ben vive nella memoria. Gesso che Mara Venier ha portato per molto tempo. Ora una nuova disavventura Mara Venier è nuovamente caduta facendosi male all’altra gamba. Lo ha spiegato lei stessa nelle ... Leggi su caffeinamagazine

