“Non me la sono cercata”: le sei tavole di Costantini per ricordare Mario Paciolla (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – “No, non è stato un rapimento. Almeno è stato evitato il solito stupido chiacchiericcio sul pagamento di un riscatto da parte del governo italiano. E la classica conclusione che in fondo ‘se l’è cercata’. No, non è stato un rapimento. E non me la sono cercata”. Questa la prima delle sei tavole che Gianluca Costantini, graphic journalist romagnolo, ha dedicato alla vicenda della morte di Mario Paciolla, il 33enne cooperante Onu napoletano trovato morto in Colombia. Leggi su dire

