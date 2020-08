Non è vero che Giorgio Napolitano ha una pensione di 96mila euro al mese (Di martedì 4 agosto 2020) Il 2 agosto su Facebook è stata pubblicata una foto che ritrae Giorgio Napolitano con un testo in cui si afferma che l’ex presidente della Repubblica avrebbe un assegno mensile di 96 mila euro al mese. In un anno, quindi, Napolitano percepirebbe una pensione di oltre un milione di euro. Questa è una notizia falsa che circola in rete da almeno due anni. Post pubblicato su Facebook il 2 agosto 2020 – Notizia falsa Come abbiamo ricostruito in un precedente articolo su un altro meme di disinformazione legato sempre a Giorgio Napolitano, durante gli anni della sua presidenza (dal 2006 al 2015), l’ex presidente ha ricevuto un’indennità di circa 240 mila euro lordi ... Leggi su facta.news

