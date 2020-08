Non c'è pace per Elisa: a un anno dal delitto il corpo ancora in mano ai pm (Di martedì 4 agosto 2020) Rosa Scognamiglio A undici mesi dal delitto, la salma di Elisa Pomarelli non è stata ancora restituita alla famiglia. Oggi al via il processo per Massimo Sebastiani Dov'è finito il corpo di Elisa Pomarelli? Una domanda alla quale i genitori della 28enne piacentina, massacrata lo scorso 25 agosto in una campagna di Carpaneto, non hanno mai ricevuto risposta. Perché la salma della ragazza, tra vicissitudini varie legate alle indagini forensi e alla frenata dettata dall'emergenza Covid, non è stata ancora restituita alla famiglia. Dopo 11 mesi, il feretro sarebbe tuttora custodito nell'Istituto di Medicina Legale di Pavia in attesa del nullaosta dalla Procura. Una prospettiva ... Leggi su ilgiornale

FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - SusannaCeccardi : Il #sondaggio riservato commissionato dagli avversari mi dà in vantaggio sul candidato sostenuto dal PD e da Renzi.… - CottarelliCPI : Nel 1945 mio papà aveva 23 anni, mia mamma 20. Gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra, non il piano Mars… - GabBiology333 : Ma perché pensavate davvero che chi esclude intere categorie di persone nei propri slogan non sarebbe finito ad esc… - fearlessxcam : @xxv4shappenin io che non ne ho nessuna ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non è L’omaggio di Mattarella ai parenti delle vittime: “Non sarete dimenticati” La Stampa D'Amico (ag. Corazza): "Non ha detto no al Palermo e non è vicino al Modena"

Intercettato da strettoweb.com, Andrea D'Amico, procuratore di Simone Corazza, ha fatto il punto sulla posizione del proprio assistito: “Corazza non ha detto no al Palermo e non è vicino al Modena.

Piano Banda Ultra Larga, Ciaburro: “Il MISE sa che in Italia oltre 1200 comuni hanno difficoltà a chiamare o a connettersi ad internet?”

Interrogazione del deputato Monica Ciaburro, indirizzata al ministro per lo Sviluppo economico, al fine di “sapere se sia al corrente del fatto che in Italia oltre 1200 comuni registrano difficoltà ne ...

Intercettato da strettoweb.com, Andrea D'Amico, procuratore di Simone Corazza, ha fatto il punto sulla posizione del proprio assistito: “Corazza non ha detto no al Palermo e non è vicino al Modena.Interrogazione del deputato Monica Ciaburro, indirizzata al ministro per lo Sviluppo economico, al fine di “sapere se sia al corrente del fatto che in Italia oltre 1200 comuni registrano difficoltà ne ...