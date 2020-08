Nomina del curatore dell'eredità giacente (Di martedì 4 agosto 2020) eredità giacentePresupposti per la Nomina del curatoreNomina del curatore: come si procedeeredità giacenteTorna su Quello dell'eredità giacente è un istituto previsto a garanzia della conservazione e dell'amministrazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato non vi provveda. Il Codice civile non ne offre un'esplicita definizione ma si limita ad individuare all'art. 528 i presupposti in presenza dei quali è possibile la Nomina di un curatore dell'eredità. Leggi anche la guida L'eredità giacenteIl ... Leggi su studiocataldi

