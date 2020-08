"No all'asfalto nel parco". Protesta contro la Canturina bis (Di martedì 4 agosto 2020) "No alla strada nel parco", più chiari di così non potevano essere gli ambientalisti che questo fine settimana hanno manifestato per difendere il parco delle Groane, minacciato dalla Canturina Bis e ... Leggi su ilgiorno

ClaudioCrosara : @MT_Meli_ evoluzione della storia,dai sampietrini millenari all'asfalto anonimo dell'oggi,bel salto senza rete...ep… - Adnil47991189 : RT @Stefano173456: ???? La nostra Italia Sopra al ponte, dove il cielo s'avvicina all'asfalto, ogni cuore, schiacciato dal ricordo abbracci… - Stemar7Denari : @virginiaraggi I sanpietrini sono molto belli. Peccato levarli. Possono essere scomodi per i tacchi alti ma rispett… - marcodelucact60 : RT @marika_mk: @virginiaraggi Il 2020 colpisce ancora. Addio ai “serci”, dal XVI secolo resistenti alle intemperie e compatti, simbolo e st… - valerioroma86 : RT @FigliContesi: @virginiaraggi La SindacA di Roma toglie i San-Pietrini per metterci l'asfalto? ?? Perché all'ultima sfilata del #Femm… -

Ultime Notizie dalla rete : all asfalto "No all’asfalto nel parco". Protesta contro la Canturina bis IL GIORNO Monte Urano: giovani giocano sdraiati sull'asfalto, automobilisti in panico

È un gioco che consiste nello sdraiarsi a terra in alcuni incroci delle strade più frequentate per poi spostarsi all'ultimo secondo all'arrivo della vettura. Un gioco pericoloso e triste. Anche Monte ...

Genova, Mattarella e la ferita del ponte

dal nostro inviato GENOVA Il nastro di acciaio e cemento lungo 1.067 metri brilla sotto la pioggia, incorniciato dall’arcobaleno. L’asfalto del ponte, posato all’inizio di luglio, ha ancora un odore p ...

