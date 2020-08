Niente museo del Ventennio, il fascismo non finisce sotto una teca. E meno male (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago – Fortunatamente, l’idea di un museo del fascismo da allestire a Roma sembra tramontata ancor prima di prendere corpo. È stato comunque divertente vedere il brivido di terrore della Raggi e della sinistra al solo pensiero che un simile museo, del tutto a prescindere dagli intenti degli organizzatori, potesse diventare un polo d’attrazione per simpatizzanti di Mussolini. È sempre rinfrancante assistere a questo stato di allerta continua, questo proibizionismo incessante, quest’isteria moralistica su cui si regge l’antifascismo, nel costante timore che le difese immunitarie contro il male assoluto possano allentarsi. È bello vederli così, bigotti col fiatone, sbirri della memoria, puritani con la sindrome da accerchiamento, ... Leggi su ilprimatonazionale

granonero1 : @Federica989111 Però ha tolto i sanpietrini e evitato ( cosa terribile per Roma ??????) il museo del fascismo.. e nien… - StefanoFlajani : RT @CpiSardegna: Ciò che i grillini fanno, i grillini disfano. È quanto emerge dalla grottesca vicenda che ha riguardato il progetto di un… - alen_iglicar : RT @claudio_2022: Il fascismo è morto nel 45. Ma c'è chi, che con l'antifascismo campa di rendita. Una subdola arma di ricatto politico. E… - simo26110561 : RT @IlPrimatoN: L'editoriale del direttore Adriano Scianca sulla questione museo del fascismo - ettorerivabella : Niente museo del Ventennio, il fascismo non finisce sotto una teca. E meno male

