“Nessuno come il Cosenza dopo il lockdown”: la Bbc esalta i calabresi (Di martedì 4 agosto 2020) Cosenza la squadra con la migliore inversione di tendenza dopo il lockdown. Questo il dato emerso dall’analisi fatta tra tutti i campionati europei dalla BBC. La squadra calabrese, infatti, dopo aver ottenuto solamente 24 punti nelle 28 gare prima dello stop dovuto alla diffusione del coronavirus, alla ripresa nelle restanti 10 partite ha addirittura totalizzato 22 punti, sufficienti a far passare la squadra allenata da Roberto Occhiuzzi dalla piena zona retrocessione al quindicesimo posto con 46, posizione che ha permesso al Cosenza di restare in Serie B senza dover passare dai playout. “La BBC esalta la nostra impresa. Le gesta di club, staff e squadra rossoblu’ sulle prime pagine anche oltreconfine!”, il tweet con cui il club calabrese sottolinea orgogliosamente i dati della ... Leggi su sportface

