Nessun giornale tedesco ha mai titolato «L’Africa si trasferisce in Italia, la terra promessa dove vivono gli idioti» (Di martedì 4 agosto 2020) Martedì 4 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine, pubblicata il 30 luglio su Facebook, secondo cui un non meglio precisato «quotidiano tedesco» avrebbe pubblicato un articolo dal titolo «Afrika im Aufbruch nach Italien und weiter ins gelobte Land wo die Idioten leben», ovvero (nella traduzione fornita nella stessa immagine) «L’Africa si trasferisce in Italia, la terra promessa dove vivono gli idioti». L’immagine è accompagnata da una didascalia, che recita: «Ecco come ci vedono in Europa e hanno ragione. Grazie al governo che gli Italiani hanno votato e che ... Leggi su facta.news

