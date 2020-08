Nel mirino della magistratura anche i Covid Hospital costruiti nella Campania di De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) Dagli applausi per la costruzione a tempo di record dei Covid Hospital Campania, alle indagini della magistratura. È quello che sta succedendo in queste ore in regione, con le perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli seguite all’appalto urgente e alla realizzazione di 72 posti letto in terapia intensiva a Napoli, Salerno e Caserta. Negli uffici di alcuni collaboratori del governatore Vincenzo De Luca sono stati acquisiti materiali e sequestrati pc, per valutare eventuali aspetti poco chiari di una vicenda nata in piena emergenza coronavirus, con lo scopo di affrontare l’aumento esponenziale dei casi anche in Campania e ovviare alla carenza di posti nei reparti di terapia intensiva degli ospedali locali. LEGGI ... Leggi su giornalettismo

GrimoldiPaolo : Il regime comunista cinese comincia la caccia anche agli stranieri che 'osano' criticare la repressione ad HongKong… - FcInterNewsit : Corsera - Conte-Inter, è frattura: addio probabile. Nel mirino Ausilio e pure Marotta. Pronto Allegri - OptaPaolo : 4 - Lautaro #Martínez ha realizzato quattro gol da fuori area in questo campionato, l'ultimo giocatore dell'#Inter… - giobandnere : RT @LicinioMacro: Capito perchè consigliavano vivamente di non fare autopsie, specialmente in Lombardia? Capito perchè è tutto secretato?… - alystrega : RT @LicinioMacro: Capito perchè consigliavano vivamente di non fare autopsie, specialmente in Lombardia? Capito perchè è tutto secretato?… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel mirino Finti rimborsi per evadere 9 milioni di contributi: imprese nel mirino della Finanza RavennaToday Sport, il M5S boccia la riforma: “Troppo potere a Malagò”. E Spadafora minaccia l’addio

Stop al vertice di maggioranza che avrebbe dovuto varare il testo. Nel mirino c’è il ruolo del presidente del Coni e il terzo mandato ROMA. Nessuno, nel Movimento 5 stelle, vuole le dimissioni del min ...

Olympus OM-D E-M10 Mark IV: entry level con l’anima da top

Arriva in via ufficiale la nuova Olympus OM-D E-M10 Mark IV, una piccola mirrorless Micro Quattro Terzi che dovrebbe piazzarsi nella fascia delle entry level, ma che ormai riprende molte delle caratte ...

Stop al vertice di maggioranza che avrebbe dovuto varare il testo. Nel mirino c’è il ruolo del presidente del Coni e il terzo mandato ROMA. Nessuno, nel Movimento 5 stelle, vuole le dimissioni del min ...Arriva in via ufficiale la nuova Olympus OM-D E-M10 Mark IV, una piccola mirrorless Micro Quattro Terzi che dovrebbe piazzarsi nella fascia delle entry level, ma che ormai riprende molte delle caratte ...