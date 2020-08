Nel 2019 la spesa farmaceutica sale a quota 30,8 miliardi (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2019 la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, è stata pari a 30,8 miliardi, di cui il 76,4% rimborsato dal Ssn. Si registra un aumento sia della spesa pubblica (+5,3%) che di quella privata (+7,2%). E’ quanto emerge dal “Rapporto 2019 sull’uso dei Farmaci in Italia”, realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali dell’Aifa. La spesa farmaceutica territoriale complessiva, pubblica e privata, è stata pari a 21,1 miliardi con un incremento rispetto all’anno precedente dell’1,6%. Si nota un aumento della spesa privata importante (+5,5%), trainata da una crescita dell’acquisto privato dei ... Leggi su ildenaro

