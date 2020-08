Naya Rivera, i fan hanno organizzato una veglia al Lago Piru (Di martedì 4 agosto 2020) I fan di Naya Rivera hanno organizzano una commovente veglia al Lago Piru, dove l'attrice di Glee è annegata l'8 luglio durante una gita in barca. Dozzine di fan di Naya Rivera si sono dati appuntamenti sul Lago Piru per ricordare la star di Glee morta per annegamento lo scorso 8 luglio nelle acque del Lago. I fan hanno lasciato messaggi, cantato le sue canzoni e letto alcune dediche. Il dolore dei fan per l'improvvisa e tragica scomparsa di Naya Rivera non si placa: una fanpage della star ha organizzato una veglia in onore della giovane attrice. I più devoti fan di Naya sono arrivati ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, nuovi dettagli sulla morte e intanto è avvenuta la sepoltura dell'attrice di Glee Corriere dell'Umbria Jenna Ushkowitz si sposa: l’annuncio social della star di Glee

Di recente Jenna Ushkowitz è tornata, suo malgrado, al centro della cronaca a causa del terribile incidente che ha causato la morte della sua collega Naya Rivera. Nelle ore immediatamente successive ...

Funerale privato per Naya Rivera

Naya Rivera è stata salutata dai suoi cari con un funerale privato lo scorso 24 luglio. A rivelarlo nelle scorse ore è stato E! News cha ha raccolto le dichiarazioni di diverse fonti vicine alla pover ...

