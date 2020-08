Nasce primo Master in Italia dedicato a formazione Youth Worker (Di martedì 4 agosto 2020) Nasce a Napoli il primo percorso di alta formazione universitaria specificamente dedicato allo Youth Worker, l`animatore socio-educativo per i giovani considerato per l`Unione europea tra le nuove figure professionali da incentivare e sostenere in tutti gli Stati membri. Un compito al quale in Italia lavora l`Agenzia Nazionale per i Giovani che, per creare uno specifico percorso formativo per questa nuova figura, ha siglato questa mattina a Napoli un protocollo d`intesa con l`Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, la più antica libera Università Italiana, sede da oltre un secolo di percorsi di alta formazione nel settore degli studi pedagogici riconosciuti di eccellenza a livello internazionale, e la Fondazione ... Leggi su ilfogliettone

riccardo_71 : RT @bravimabasta: Ricapitolando: il CoVid nasce in Cina, esplode in Europa con Italia primo focolaio, diffondendosi poi nel resto del mondo… - AicardiClaudio : RT @bravimabasta: Ricapitolando: il CoVid nasce in Cina, esplode in Europa con Italia primo focolaio, diffondendosi poi nel resto del mondo… - l0r3nz0val3r10 : RT @IITCNR: Nasce il primo dottorato italiano sulla #intelligenzaartificiale che unisce CNR @Unipisa @CampusBioMedico @SapienzaRoma @UninaI… - anjelicarava : RT @bravimabasta: Ricapitolando: il CoVid nasce in Cina, esplode in Europa con Italia primo focolaio, diffondendosi poi nel resto del mondo… - Frankecco : RT @bravimabasta: Ricapitolando: il CoVid nasce in Cina, esplode in Europa con Italia primo focolaio, diffondendosi poi nel resto del mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce primo Nasce in Molise il primo master italiano in Agricoltura 4.0 Linkiesta.it Messina: “Con Ubi nasce un nuovo capitolo»

Il ceo di Intesa Sanpaolo commenta i risultati del primo semestre, «i migliori dal 2008» e aggiunge. «Ora siamo più forti e abbiamo un migliore potenziale di crescita» Ora si apre un «nuovo capitolo».

Blog: Il calcio non lo puoi capire se non ci sei dentro

In una, ormai vecchia, intervista Barack Obama, primo Presidente afroamericano della storia stelle e strisce, interrogato su Reinhold Niebuhr, famoso teologò statunitense, rispose: “Mi piace molto, è ...

Il ceo di Intesa Sanpaolo commenta i risultati del primo semestre, «i migliori dal 2008» e aggiunge. «Ora siamo più forti e abbiamo un migliore potenziale di crescita» Ora si apre un «nuovo capitolo».In una, ormai vecchia, intervista Barack Obama, primo Presidente afroamericano della storia stelle e strisce, interrogato su Reinhold Niebuhr, famoso teologò statunitense, rispose: “Mi piace molto, è ...