Nasce in Molise il primo master italiano in Agricoltura 4.0 (Di martedì 4 agosto 2020) Tracciare la filiera nel dettaglio, calcolare in anticipo il fabbisogno d’acqua, prevedere l’insorgenza di malattie delle piante. Si chiama Agricoltura 4.0, evoluzione del concetto di “Agricoltura di precisione” che, grazie all’uso massiccio delle tecnologie, rappresenta il futuro del settore primario in chiave di efficienza e sostenibilità. Automazione, intelligenza artificiale, droni, Internet delle cose sono ormai una realtà anche nelle aziende agricole italiane. E mentre il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli si è assunto l’impegno di prorogare per altri tre anni il programma “Agricoltura 4.0”, uno studio realizzato dall’Osservatorio AgriFood del Politecnico di Milano conferma che ormai il digitale è approdato nel settore ... Leggi su linkiesta

