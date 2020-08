Nasce il Kombat Ball 2021: Kappa firma il pallone della Serie Bkt per il 4° anno di fila (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Per la quarta stagione consecutiva Kappa accompagnerà la Lega Serie B in tutti i campi delle 388 gare del campionato Serie BKT 2020/2021: Nasce il nuovo Official Kombat Ball 2021, il pallone pensato per migliorare le performance in campo grazie all’innovativa struttura dimple, composta di micro-scanalature ispirate alle palline da golf per una maggiore aerodinamicità. Studiato per mantenere un’eccezionale conservazione della forma e della durabilità, l’innovativo design da 24 pannelli, progettato dal centro R&D Kappa, si ripropone anche nella nuova edizione. La pressione uniformemente ... Leggi su anteprima24

