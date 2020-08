Napoli, ospedali Covid sotto inchiesta: 4 indagati, anche fedelissimi di De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) Diverse persone sono state iscritte nel registro degli indagati in un’inchiesta della procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali Covid in Campania. Perquisizioni e sequestri di computer e cellulari sono stati disposti dagli inquirenti. In particolare, scrive Repubblica, il manager dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il consigliere regionale Luca Cascone e l’ing. Roberta Santaniello, componente dell’Unità di crisi regionale e del gabinetto della giunta per la Protezione Civile, sono stati perquisiti su disposizione dei pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas, che con il procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio coordina le indagini dei carabinieri del Reparto operativo.I magistrati ipotizzano i reati di concorso in ... Leggi su huffingtonpost

ManLanTuit : RT @HuffPostItalia: Napoli, ospedali Covid sotto inchiesta: 4 indagati, anche fedelissimi di De Luca - SeratEnrico : RT @tempoweb: Covid-hospital in #Campania Perquisizioni e indagati Trema De Luca, i fedelissimi nei guai - SkyTG24 : Coronavirus Campania, inchiesta su ospedali Covid: indagata dirigente Regione - flaviotiravento : RT @HuffPostItalia: Napoli, ospedali Covid sotto inchiesta: 4 indagati, anche fedelissimi di De Luca - tempoweb : Covid-hospital in #Campania Perquisizioni e indagati Trema De Luca, i fedelissimi nei guai -