Napoli: nella Lista Champions c’è Llorente out Ghoulam (Di martedì 4 agosto 2020) Il Napoli ha comunicato alla UEFA la Lista per la fase finale della Champions. Younes, Malcuit e Ghoulam out a sorpresa inserito Llorente. Ecco la Lista: Portieri: Karnezis, Ospina, Meret Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Lupetto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Llorente, Lozano, Malik, Politano L'articolo Napoli: nella Lista Champions c’è Llorente out Ghoulam proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

