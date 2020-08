Napoli: è Arias il nuovo obiettivo di mercato (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - Il Napoli ha un nuovo obiettivo di mercato: è Santiago Arias che, nell'Atletico Madrid di Diego Simeone, contende la maglia da titolare all'inglese Kieran Trippier nella sfida ... Leggi su corrieredellosport

Dalla_SerieA : 'Napoli, Arias torna di moda: è lui il nome per la fascia destra' - - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioPillole: Ritorno di fiamma per il #Napoli per il laterale colombiano dell' #AtleticoMadrid, Santiago #Arias. Il giocatore, di rec… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Ritorno di fiamma per il #Napoli per il laterale colombiano dell' #AtleticoMadrid, Santiago #Arias. Il giocatore, di rec… - CalcioPillole : Ritorno di fiamma per il #Napoli per il laterale colombiano dell' #AtleticoMadrid, Santiago #Arias. Il giocatore, d… - Salvato95551627 : RT @SaxSan2: In queste ore #Arias è stato accostato di nuovo al #Napoli. 1) gli azzurri cercano, al massimo, un sinistro 2) nessun contatto… -