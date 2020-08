Napoli, delicato Consiglio comunale per de Magistris: si discute del bilancio (Di martedì 4 agosto 2020) Comune di Napoli: si discute il bilancio in Consiglio comunale, con la maggioranza di Luigi de Magistris che sembra in bilico. Le giornate di oggi e domani, martedì 4 e mercoledì 5 agosto, saranno caratterizzate da un delicato Consiglio comunale nella Sala dei baroni del Maschio Angioino, nel quale si discuterà del consultivo del bilancio … Leggi su 2anews

MicheleCinotti1 : RT @Chandra_85_: Il 22/05/1859 Ferdinando II morì e Napoli si trovò improvvisamente senza guida nel momento più delicato della storia del R… - TomasielloRocco : RT @Chandra_85_: Il 22/05/1859 Ferdinando II morì e Napoli si trovò improvvisamente senza guida nel momento più delicato della storia del R… - Pablecito80 : RT @Chandra_85_: Il 22/05/1859 Ferdinando II morì e Napoli si trovò improvvisamente senza guida nel momento più delicato della storia del R… - sidewayseye : RT @Chandra_85_: Il 22/05/1859 Ferdinando II morì e Napoli si trovò improvvisamente senza guida nel momento più delicato della storia del R… - ImmaEvan : RT @Chandra_85_: Il 22/05/1859 Ferdinando II morì e Napoli si trovò improvvisamente senza guida nel momento più delicato della storia del R… -