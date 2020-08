Napoli, Covid hospital: si allargano le indagini. Altre perquisizioni: gare d’appalto nel mirino degli inquirenti (Di martedì 4 agosto 2020) A Napoli magistrati al lavoro per fare luce sulla costruzione dei Covid hospital prefabbricati realizzati in pieno lockdown per dotare il capoluogo campano, Caserta e Salerno di ulteriori posti di terapia intensiva e fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’inchiesta giudiziaria dei pm della procura partenopea, che dovrà accertare se vi siano state delle anomalie, ha portato a una serie di perquisizioni e sequestri di strumenti informatici nonché all’iscrizione nel registro degli indagati di alcuni dei fedelissimi del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Tra questi Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro; il consigliere regionale Luca Cascone e l’ingegnere Roberta Santaniello, componente ... Leggi su ildenaro

