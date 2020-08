Napoli, ADL ci ha provato fino all’ultimo per Callejon: le cifre del contratto offerto (Di martedì 4 agosto 2020) In casa Napoli si pensa al calciomercato. La società partenopea, nonostante il mercato apra solo il prossimo settembre, ha deciso di mettere a segno già un grande colpo, ufficializzando l’acquisto di Victor Osimhen, attaccante del Lille e della Nazionale nigeriana. Per acquistarlo, la società ha messo sul piatto oltre 70 milioni di euro, una cifra … L'articolo Napoli, ADL ci ha provato fino all’ultimo per Callejon: le cifre del contratto offerto Leggi su dailynews24

ADeLaurentiis : Bella e interessante la mostra fotografica di Carlo Verdone “Nuvole e colori” al Museo Madre di Napoli #ADL - siesto_dino : @sscnapoli Tanti auguri ??????grande colpo di adl forza Napoli sempre ?????? - Stefano02971282 : @SpudFNVPN ???????? se lo compra e lo mette a tagliare l'erbetta alla Continassa ???? ADL ha approfittato di un 'buco' de… - GIGUG1N : Rashica al Napoli senza ADL che gli porta le mozzarelle, delusa - news24_napoli : Pedullà: “Il Napoli ha fatto ‘scoppiare’ il mercato! ADL scatenato… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ADL Osimhen al Napoli, è ufficiale col tweet di ADL: «Benvenuto Victor» Il Mattino MR Z - Caro ADL, conferma Callejon!

NAPOLI - Ci sono momenti e situazioni – casi rari ed estremi, beninteso - tra le storie che il calcio ci regala che arrivano a far intenerire perfino un vecchio bucaniere come me che ne ha viste e ...

Pedullà: "Il Napoli ha fatto 'scoppiare' il mercato! ADL scatenato. Juventus e Inter risponderanno"

Aurelio De Laurentiis ha già investito tanti soldi sul mercato. Inter, Juventus e Roma sono ora chiamate a rispondere al patron del Napoli. Il Napoli è il club più attivo sul calciomercato. Aurelio De ...

NAPOLI - Ci sono momenti e situazioni – casi rari ed estremi, beninteso - tra le storie che il calcio ci regala che arrivano a far intenerire perfino un vecchio bucaniere come me che ne ha viste e ...Aurelio De Laurentiis ha già investito tanti soldi sul mercato. Inter, Juventus e Roma sono ora chiamate a rispondere al patron del Napoli. Il Napoli è il club più attivo sul calciomercato. Aurelio De ...