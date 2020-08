Musica e festini fino alle 3 di notte: ecco la quarantena degli immigrati di Treviso (Di martedì 4 agosto 2020) Treviso, 4 ago – Balza nuovamente agli onori della cronaca l‘ex caserma Serena di Treviso: la struttura già nei giorni scorsi era finita sotto i riflettori, diventando un caso nazionale, per essere diventata il più grande focolaio di Covid del Paese con quasi 140 contagiati tra gli immigrati ospiti del centro e 300 persone, tra richiedenti asilo e operatori del centro, messi in isolamento per scongiurare il rischio di ulteriori contagi. Una volta appresa la notizia dell’isolamento forzato, tra gli stranieri residenti nell’ex caserma è scoppiata la rivolta, a fatica contenuta dalle forze dell’ordine. Come ormai di consuetudine nei centri d’accoglienza sottoposti a quarantena per il coronavirus, infatti, gli ospiti mal sopportano la prospettiva ... Leggi su ilprimatonazionale

Pare non sia la prima volta che nel centro migranti alle porte di Treviso vengano organizzate serate con la musica a tutto volume. Le volte precedenti i cittadini della zona hanno sempre lasciato ...

