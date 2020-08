Museo del fascismo: la Raggi cerca stampelle a sinistra (Di martedì 4 agosto 2020) La mamma degli ignoranti è sempre incinta. O forse no, non si tratta solo di ignoranza questa volta, ma anche di opportunismo: lucrare qualche piccolo consenso per la via più facile e soprattutto avere l’approvazione di quella sinistra ideologica che potrebbe ricandidarla alla guida della città. Non si riesce a spiegare altrimenti la rapida e netta risposta data alla solita Associazione Nazionale dei Partigiani (in verità senza partigiani essendo ormai tutti morti), dal sindaco della nostra disastrata capitale. L’Anpi aveva preso posizione contro una mozione presentata in Consiglio comunale da tre consiglieri dello stesso partito di Virginia Raggi, la quale non ha perso tempo per sconfessarla e farla ritirare in nome dei “sacri valori” dell’antifascismo. I tre consiglieri, ... Leggi su nicolaporro

CottarelliCPI : Alcuni consiglieri cinque stelle propongono la creazione di un museo del fascismo a Roma. All'ingresso sarà scritto… - lucianonobili : Al disastro #M5S a Roma, mancava l’indecenza finale: invece di accellare sul museo della #Shoah, la delibera per un… - TizianaFerrario : Un Museo del fascismo a Roma?Davvero una pessima idea. Consiglierei il Comune e i 5s di occuparsi delle buche,dei… - antonel52837259 : RT @MPenikas: FQ: Il museo del fascismo non si farà, al M5s romano dico: la storia va raccontata, ma non col ‘fai da te’ - FranDavaBtrk117 : RT @_vedocose: A Roma il museo del fascismo esiste già, in forma diffusa, ovunque si trovi un cumulo di immondizie da smaltire. -