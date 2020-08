Muore a 28 anni in moto, ferito il fidanzato (Di martedì 4 agosto 2020) In sella ad una moto, felici, con il pensiero già rivolto alle vacanze. Quel viaggio a Innsbruck così lungamente sognato. Quel viaggio che, invece, nella mattinata di ieri si è trasformato in una ... Leggi su lanazione

HuffPostItalia : Lavora per dieci ore sotto il sole in cantiere: operaio muore a 36 anni - HuffPostItalia : Muore a 43 anni dopo 4 mesi di ricovero per Covid: 'Si era negativizzato' - iltirreno : ?? Tragedia sull'A1. A perdere la vita una giovane residente in provincia di Pisa. Grave il fidanzato: era il primo… - TorinoNews24 : Muore a soli 45 anni l'atleta torinese Francesca Savarino – Grave lutto per lo sport piemontese... - Diamante_Gior : ??TRAMA ?? Lavinia ha ventuno anni quando per la prima volta muore. Il suo cuore batte ancora, ma è davvero un battit… -