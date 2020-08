MotoGP, Marquez salta il GP di Brno: la Honda annuncia il sostituto (Di martedì 4 agosto 2020) per il terzo appuntamento del Mondiale 2020 che si correrà domenica 9 agosto Marc Marquez questa volta ha esagerato. Il recupero lampo tentato dopo l’infortunio al braccio destro ha presentato il conto. Una frattura all’omero non si può recuperare in soli 5 giorni … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

