MotoGp, Marc Marquez salta ufficialmente il GP di Brno: la Honda ha scelto il suo sostituto (Di martedì 4 agosto 2020) Adesso è ufficiale, Marc Marquez non prenderà parte al prossimo Gran Premio della Repubblica Ceca, in programma nel week-end sul tracciato di Brno. La seconda operazione effettuata ieri in Spagna non permette al campione del mondo di scendere in pista, dunque la Honda ha deciso di sostituirlo con Stefan Bradl. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesQuesta la nota ufficiale pubblicata sul sito della HRC: ‘Marc Marquez salterà la gara di Brno con Stefan Bradl che lo sostituirà affiancandosi ad Alex Marquez. Dopo aver subito una seconda operazione al braccio destro infortunato, Marc Marquez e HRC hanno deciso di saltare l’appuntamento in Repubblica Ceca per poter ... Leggi su sportfair

