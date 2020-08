MotoGP, Ciabatti: "Senza Marquez, un'ottima opportunità di vincere il titolo…" (Di martedì 4 agosto 2020) Il team Ducati MotoGP si prepara alla doppia trasferta di Brno e dello Spielberg con grande ottimismo. I n Austria in particolare Ducati ha sempre vinto dal 2016 , e c'è anche i l 'vantaggio' di non ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Ciabatti

Motosprint.it

Il team Ducati MotoGP si prepara alla doppia trasferta di Brno e dello Spielberg con grande ottimismo. In Austria in particolare Ducati ha sempre vinto dal 2016, e c’è anche il ‘vantaggio’ di non aver ...Novità sul fronte marketing e comunicazione in casa Ducati. A partire da questo mese e con l'obiettivo di rafforzare le azioni di marketing e comunicazione dell'Azienda, negli uffici di Borgo Panigale ...