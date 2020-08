MotoGP, cancellati i Gran Premi di Malesia, Thailandia e Argentina (Di martedì 4 agosto 2020) . Attesa per sapere dove si concluderà il Mondiale. ROMA – . La Dorna ha comunicato la decisione di rinviare definitivamente al 2021 le tre gare per l’emergenza coronavirus. I contagi continuano ad essere numerosi nei Paesi in questione con i vertici del Mondiale delle due ruote che hanno preferito annullare gli appuntamenti previsti per il 2020 in attesa del prossimo anno quando dovrebbero esserci anche i tifosi. Ezpeleta: “Non vediamo l’ora di tornare su queste piste” La decisione di annullare i tre Gran Premi è stata commentata da Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato della Dorna: “Con Grande dispiacere comunichiamo la cancellazione degli appuntamenti in Argentina, Thailandia e Malesia …. Tuttavia siamo lieti di ... Leggi su newsmondo

