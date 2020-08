Morto Jan Riedmann, al giovane ciclista fatale un incidente (Di martedì 4 agosto 2020) Morto Jan Riedmann, giovane ciclista tedesco che faeva parte del vivaio della Bora-Hansgrohe di Peter Sagan. fatale uni scontro in allenamento Jan Riedmann, 17enne ciclista tedesco che stava per entrare nel giro della Nazionale Juniores, è Morto in un tragico incidente stradale. Stava facendo una sessione di allenamento sabato scorso quando è stato investito da … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

OA_Sport : Ciclismo in lutto, Jan Riedmann è morto: 17enne investito da un’automobile mentre si allenava - jan_khler : RT @ANPIRomaPosti: 'In quei giorni a Milano si sparava ancora per strada. Ma io volevo vedere se il #Duce era davvero morto. E vuol sapere… - Sideris_Jan : RT @Greenpeace_ITA: Balene in pericolo, i dati. Un quarto dei cetacei spiaggiati lungo le nostre coste è morto A CAUSA DELL’UOMO. #Difendi… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Jan Morto Jan Riedmann, al giovane ciclista fatale un incidente Inews24 Maledetto Modigliani, il documentario evento

ROMA - In occasione delle celebrazioni a 100 anni dalla morte di Modigliani, arriva al cinema solo il 12, 13, 14 ottobre MALEDETTO MODIGLIANI, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital. Diretto da Vale ...

Un gotico chiamato desiderio (Nightmare Abbey 16/I)

Nell’estate di un paio d’anni fa mi trovavo nell’Hampshire, nel sud dell’Inghilterra. Era il 2018: l’anno precedente in tutto il mondo si erano celebrati i bicentenari della morte di Jane Austen (18 l ...

ROMA - In occasione delle celebrazioni a 100 anni dalla morte di Modigliani, arriva al cinema solo il 12, 13, 14 ottobre MALEDETTO MODIGLIANI, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital. Diretto da Vale ...Nell’estate di un paio d’anni fa mi trovavo nell’Hampshire, nel sud dell’Inghilterra. Era il 2018: l’anno precedente in tutto il mondo si erano celebrati i bicentenari della morte di Jane Austen (18 l ...