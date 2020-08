Morto il cane dimenticato per 2 giorni sotto il sole a 40 gradi, senza acqua né cibo (Di martedì 4 agosto 2020) Morto il cane dimenticato per 2 giorni sotto il sole a 40 gradi. Il cane era rimasto solo, senza cibo, né acqua, a seguito di una lite dei suoi padroni che hanno lasciato l’appartamento: c’erano 40 gradi a Caltanissetta. I vigili del fuoco lo hanno tratto in salvo, ma, a causa delle temperature elevatissime di questi giorni, il cagnolino non è sopravvissuto. Morto dopo due giorni di sofferenze senza acqua e cibo, con temperature vicine ai 40 gradi. Il protagonista involontario di questa odissea è stato un piccolo cagnolino che adesso ... Leggi su limemagazine.eu

Corriere : Caltanissetta, è morto il cane dimenticato per 2 giorni sul balcone sotto il sole - Mario06186329 : @Fc_Inter mandate a casa quel cane morto di Brozovic.. Azz ci sono un botto di giocatori bravi in giro a poco.. e… - cstambul : RT @Animal_Genocide: #caltanissetta, #sicilia: è morto il cane dimenticato per 2 giorni sul balcone sotto il sole. I proprietari avevano li… - danibona1 : RT @lazampa: E’ morto il cane lasciato da una coppia in balcone dopo una lite @fulviocerutti - Serena18784019 : RT @ritadallachiesa: Non “potrebbero”. DEVONO ESSERE DENUNCIATI!!!!!Caltanissetta, è morto il cane lasciato sul balcone a 40 gradi senza ci… -