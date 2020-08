"Morti, cosa non torna sui numeri riportati". Coroanvirus, Bassetti smaschera i terroristi della pandemia (Di martedì 4 agosto 2020) torna all'attacco, l'infettivologo Matteo Bassetti, che si è iscritto al partito di quelli secondo i quali è eccessivo l'allarme relativo al coronavirus in Italia. Dopo averlo spiegato in un'intervista a Libero, lo ripete ad Agorà, il programma del mattino in onda su Rai 3, dove mette in discussione le cifre che ci sono state e che ci vengono proposte. Parlando del Covid-19, sottolinea: "Si tratta di un'infezione con una contagiosità più alta rispetto all'influenza stagionale ma con un letalità per gli infetti decisamente inferiore ai numeri riportati", rimarca. Insomma, per Bassetti qualcosa sui numeri dei Morti continua a non tornare. E ancora: "Bisogna continuare ad avere l'atteggiamento che ... Leggi su liberoquotidiano

AngeloSantoro : Abbiano già dimenticato i medici eroi, gli infermieri sottopagati ma sempre al fronte, gli applausi, le terapie int… - monoscalco : @aureliomancuso Se avessero fatto i controlli seriamente non avremmo visto la pagliacciata di ieri ne i 43 morti ne… - grandehermano1 : @GenoveffaReloa1 @SensoDiNausea 12 morti ieri in lombardia. Cosa farnetichi tu testa vuota? - MarcoEmiliaWest : RT @anpasquali: #Piacenza, quattro mesi fa. Non quattro anni fa. Non so cosa avete vissuto altrove in Italia ma qui era così: 40 #morti al… - aniramiznat : RT @anpasquali: #Piacenza, quattro mesi fa. Non quattro anni fa. Non so cosa avete vissuto altrove in Italia ma qui era così: 40 #morti al… -