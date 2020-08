Monza, parla Berlusconi: “Scommessa suggestiva e atto d’amore verso città che mi ospita. Sulla Serie A…” (Di martedì 4 agosto 2020) "Politica o Monza in Serie A? Non scelgo perché presto avremo tutte e due". Silvio Berlusconi senza freni nel corso dell'intervista rilasciata a La Verità. Il patron del Monza si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni molto ambizione tra la sua carriera politica e quella da presidente della società brianzola.Berlusconi: "Monza scommessa suggestiva e atto d'amore""Meglio Forza Italia di nuovo al governo o il Monza in Serie A? Perché mai dovrei scegliere, quando presto avremo entrambe le cose". Esplosivo e sicuro di sé Berlusconi non si è certo trattenuto nella sua risposta e ha continuato. "Per me il calcio è una metafora della città alla ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Monza, parla Berlusconi: 'Scommessa suggestiva e atto d'amore verso città che mi ospita. Sulla Serie A...' -… - GIGUG1N : ah qua si parla tanto di arabi a destra e sinistra, chi fa offerte per il milan, chi per la roma, chi per il parma,… - giacomomugelles : @cmdotcom @ruiu19 Fai pace col cervello Ruiu, evita di scrivere sempre contro corrente per far vedere che critichi… - HollandGaeth : @laballara Vale, il Monza non è mai stato in A ... però preferisco Te alla conduzione, si parla molto più di calcio… - lornight1985 : @DrinhoAle @ibrastyle83 Me ne sbatto le palle della stampa. Vai a seguire il Monza se ti piace così tanto. Robe da… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza parla Berlusconi: "Forza Italia al governo o Monza in A? Presto avremo entrambi" Stadionews.it Colamaria presenta il suo giovane Teamservicecar Monza

Il nuovo Teamservicecar che si radunerà il prossimo 31 agosto sarà una squadra ancor più giovane, con un’intelaiatura ormai collaudata nella quale sono stati inseriti quattro atleti ambiziosi e con un ...

Monza, la Prefettura firma il protocollo per l’educazione civile e alla legalità di studenti e cittadinanza

Quello di Monza Brianza è il protocollo numero 53 siglato dall ... un incontro con gli studenti. «Da anni parliamo di regole e diritto con le scuole cioè i cittadini di domani, verso i quali è ...

Il nuovo Teamservicecar che si radunerà il prossimo 31 agosto sarà una squadra ancor più giovane, con un’intelaiatura ormai collaudata nella quale sono stati inseriti quattro atleti ambiziosi e con un ...Quello di Monza Brianza è il protocollo numero 53 siglato dall ... un incontro con gli studenti. «Da anni parliamo di regole e diritto con le scuole cioè i cittadini di domani, verso i quali è ...