Milan, si cerca l’intesa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu (Di martedì 4 agosto 2020) Il Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu stanno cercando l’intesa per il rinnovo del contratto secondo quanto riportato da Milannews.it Proseguono i contatti tra la dirigenza del Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, per il rinnovo del contratto del centrocampista turco. Le due parti stanno cercando l’intesa sull’ingaggio del giocatore che si aggirerà intorno ai 3 milioni netti. Si sta inoltre discutendo sui possibili bonus che saranno comunque facile da raggiungere. Nel rinnovo non dovrebbe essere inserita una clausola rescissoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Incontro a Casa #Milan tra la dirigenza rossonera e l'agente di Ricardo #Rodriguez (rientrato dal prestito al Psv).… - BreakSullivan : @Vincenz80931828 @andrea5788 @il_elliott @matty23_ @ferrix88 @zegalanga @enricoI00 @FrankCarlucci2 @tutticonvocati… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: MN - Proseguono i contatti tra l'agente di Calhanoglu e il Milan: si cerca l'intesa sul rinnovo - sportli26181512 : MN - Proseguono i contatti tra l'agente di Calhanoglu e il Milan: si cerca l'intesa sul rinnovo: Secondo quanto app… - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: MN - Proseguono i contatti tra l'agente di Calhanoglu e il Milan: si cerca l'intesa sul rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cerca Calciomercato Milan, si cerca l’esterno: Chiesa identikit perfetto MilanLive.it Milan, si cerca l’intesa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu

Il Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu stanno cercando l’intesa per il rinnovo del contratto secondo quanto riportato da Milannews.it Proseguono i contatti tra la dirigenza del Milan e l’agente di ...

Ruba una maglietta al Bennet di Lecco, preso dalla Polizia

LECCO – Ha cercato di rubare una maglietta strappando ... speciale di pubblica sicurezza emessa dal Tribunale di Milano. All’arrivo degli Agenti, M.M., vistosi scoperto, ha ammesso le proprie ...

Il Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu stanno cercando l’intesa per il rinnovo del contratto secondo quanto riportato da Milannews.it Proseguono i contatti tra la dirigenza del Milan e l’agente di ...LECCO – Ha cercato di rubare una maglietta strappando ... speciale di pubblica sicurezza emessa dal Tribunale di Milano. All’arrivo degli Agenti, M.M., vistosi scoperto, ha ammesso le proprie ...