Milan, risoluzione contrattuale per Giampaolo: futuro al Torino (Di martedì 4 agosto 2020) Marco Giampaolo incontrerà i dirigenti del Milan mercoledì 5 agosto, al fine di concordare una risoluzione contrattuale e successivamente firmare con il Torino, compagine estimatrice del tecnico italiano. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, il quale ha precisato come il club granata sia disposto ad offrire un contratto biennale all’ex allenatore della Sampdoria, con quest’ultimo già certo di poter accettare le condizioni di Urbano Cairo. Il futuro di Giampaolo è quindi a Torino, per ripartire dopo una stagione deludente. Leggi su sportface

