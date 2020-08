Milan, Giampaolo rescinde: accordo trovato con il Torino (Di martedì 4 agosto 2020) Marco Giampaolo dopo 3 ottimi anni alla Sampdoria era arrivato al Milan con grandi speranze. Il suo viaggio con i rossoneri però è durato solamente 7 giornate durante le quali ha messo insieme 3 vittorie e 4 sconfitte. Una media che aveva spinto la dirigenza ad esonerarlo e chiamare al suo posto Stefano Pioli.MARCO Giampaolo TORNA IN PANCHINAcaption id="attachment 871203" align="alignnone" width="300" Giampaolo (Getty Images)/captionOra l'allenatore nato a Bellinzona è pronto a tornare in panchina. Secondo quanto riportato da SkySport il Torino avrebbe raggiunto l'accordo con Giampaolo che firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Prima però dovrà rescindere il suo contratto con il ... Leggi su itasportpress

