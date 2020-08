Migranti, ripartono i rimpatri verso la Tunisia: due voli a settimana dal 10 agosto, come prima del coronavirus (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo gli ultimatum del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al governo tunisino e le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri ha chiesto un’accelerata sui rimpatri verso la Tunisia, è arrivata la comunicazione del Viminale che annuncia la ripresa dei voli charter Roma-Tunisi che tornano ai ritmi pre-Covid. Il ministero guidato da Luciana Lamorgese fa sapere che dal 10 agosto, due volte a settimana, un aereo riporterà al di là del Mediterraneo 40 persone (80 a settimana) entrate illegalmente nel Paese che non hanno fatto richiesta o non hanno diritto alla protezione internazionale, tornando così a rispettare gli accordi attualmente in vigore con il governo tunisino. Con il boom di arrivi registrato a luglio, ... Leggi su ilfattoquotidiano

ANTEO17 : RT @GarauSilvana: Migranti verranno rimpatriati,come detto in queste ore da Luigi #DiMaio e Lamorgese.Da oggi ripartono voli con 80 persone… - annamariavasile : RT @GarauSilvana: Migranti verranno rimpatriati,come detto in queste ore da Luigi #DiMaio e Lamorgese.Da oggi ripartono voli con 80 persone… - demian_yexil : RT @GarauSilvana: Migranti verranno rimpatriati,come detto in queste ore da Luigi #DiMaio e Lamorgese.Da oggi ripartono voli con 80 persone… - Nury07833353 : RT @GarauSilvana: Migranti verranno rimpatriati,come detto in queste ore da Luigi #DiMaio e Lamorgese.Da oggi ripartono voli con 80 persone… - Rodica30889717 : RT @GarauSilvana: Migranti verranno rimpatriati,come detto in queste ore da Luigi #DiMaio e Lamorgese.Da oggi ripartono voli con 80 persone… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ripartono Migranti, ripartono i rimpatri verso la Tunisia: due voli a settimana dal 10 agosto, come prima del… Il Fatto Quotidiano Migranti, Barbagallo a Lampedusa: "Sì all’accoglienza ma sostegno alle richieste dell'isola"

"Ho voluto visitare Lampedusa, vedere di persona i luoghi e le condizioni per comprendere i disagi e le problematiche illustratemi dal sindaco, Totò Martello". Lo ha detto Anthony Barbagallo, segretar ...

Migranti, Conte fa il duro (e imbarazza il Pd): "Non possiamo vanificare gli sforzi fatti"

"Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare e che i risultati dei sacrifici" compiuti per arginare l’epidemia di coronavirus "siano vanificati da migranti che tentano di sfuggire ...

"Ho voluto visitare Lampedusa, vedere di persona i luoghi e le condizioni per comprendere i disagi e le problematiche illustratemi dal sindaco, Totò Martello". Lo ha detto Anthony Barbagallo, segretar ..."Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare e che i risultati dei sacrifici" compiuti per arginare l’epidemia di coronavirus "siano vanificati da migranti che tentano di sfuggire ...