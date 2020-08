Migranti: Lupo (Pd), ‘Musumeci pensa a fare opposizione a governo e lascia soli i comuni’ (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – ‘Il governo Musumeci trasferisca subito ai Comuni di Lampedusa, Augusta, Porto Empedocle e Pozzallo il contributo straordinario necessario per far fronte alle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio, come previsto dalla legge regionale n. 8/2018. Ancora una volta il governo Musumeci non adempie al proprio dovere e si concentra a fare opposizione al governo nazionale”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars.E aggiunge: “Il presidente Musumeci sull’emergenza Migranti si limita ad attaccare il governo Conte e lascia soli i Comuni più esposti ad affrontare l’emergenza Migranti”.L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

Quelle della Bellanova restano lacrime di coccodrillo: la regolarizzazione del lavoro agricolo in Puglia è un fallimento

«Al 31 luglio sono solo 797 le domande di regolarizzazione di lavoro agricolo arrivate dalla provincia di Foggia mentre sono 1781 in tutta la Puglia" su oltre 15mila migranti con permesso di soggiorno ...

