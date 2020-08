Migranti, la Meloni sfida Conte: «Vuoi fermare gli sbarchi? Ordina il blocco navale» (Di martedì 4 agosto 2020) C’è un solo modo per capire se Conte fa sul serio quando parla di contrastare l’immigrazione illegale di massa: «Il blocco navale al largo delle coste libiche (e tunisine se necessario)». È una vera e propria sfida quella lanciata via Fb da Giorgia Meloni. Diversamente, lascia capire, il premier «vuole solo chiacchierare». Nel frattempo, gli sbarchi proseguono senza sosta. La leader dei Fratelli d’Italia cita a mo’ di esempio la situazione dell’area ex-militare di Vizzini, in provincia di Catania. Qui il governo ha Ordinato di allestire una tendopoli per ospitare centinaia di Migranti in quarantena. La Meloni parla di «furia ... Leggi su secoloditalia

