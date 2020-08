Migranti, il governo vuole applicare il “modello libico” alla Tunisia. Malumori nel PD (Di martedì 4 agosto 2020) Il blocco degli sbarchi attraverso il training delle autorità di costiera e la fornitura di mezzi radar di controllo delle coste, con l’ipotesi di un controllo congiunto dei confini marittimi. Le scelte che il governo ha messo in campo per fermare il flusso di Migranti che continuano ad arrivare in questi giorni dalla Tunisia somigliano sempre di più al “modello libico“, che – lungi dall’essere un sistema impeccabile – rimane un nodo nella maggioranza di governo. È infatti un approccio ancora una volta securitario quello scelto da Palazzo Chigi, con il premier Giuseppe Conte che ieri ha ribadito l’intenzione di intensificare i rimpatri degli irregolari arrivati dalla Tunisia. “Dobbiamo essere duri e ... Leggi su tpi

Un bonus sugli acquisti, concentrato sui settori che stentano a ripartire. Il governo punta a stanziare con il prossimo decreto di agosto almeno due miliardi - ma c’è un pressing per portare la dote a ...

L'ex presidente del Pd dice a Formiche.net che il Piano Bettini non si può fare, Pd e M5S "sono alternativi". Sui decreti sicurezza il governo si accontenta di un salvo intese, ma andavano abrogati. E ...

