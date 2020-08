Migranti, Emergency: “Abitanti tendopoli San Ferdinando sono soli” (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – Si avvicina la data di scadenza prevista per lo smantellamento della tendopoli di San Ferdinando (Rc), nella Piana di Gioia Tauro in Calabria, unica sistemazione per centinaia di braccianti agricoli che lavorano nella zona e rischiano di trovarsi senza dimora a partire dal 15 agosto. Come ricorda Emergency in un comunicato, per questa data e’ prevista la chiusura definitiva del campo, annunciata dal sindaco del Comune – in accordo con la Prefettura e la Questura di Reggio Calabria – con un avviso ai residenti della tendopoli invitati a “individuare una nuova e diversa soluzione abitativa”. La data coincide con il termine dell’incarico della gestione della tendopoli affidato alla cooperativa Borrello che ha gia’ iniziato la rimozione delle tende e l’eliminazione dei servizi all’interno dell’accampamento dei migranti. Leggi su dire

emergency_ong : Stanotte la #guardiacostieralibica ha sparato sui #migranti che aveva appena riportato in #Libia: due persone sono… - fspino2 : @emergency_ong Ingiustificati de che? Perché sarebbero ingiustificati? Già gli sbarchi non sono giustificati e ora… - marisavillani : RT @Franka76637679: @emergency_ong tra i quaranta profughi bordo della nave della Ong, c'erano anche tre trafficanti di esseri umani, accus… - Franka76637679 : @emergency_ong tra i quaranta profughi bordo della nave della Ong, c'erano anche tre trafficanti di esseri umani, a… - kulturjam : Tre migranti sono stati uccisi in Libia. Emergency: la guardia costiera libica non può essere un partner dell’Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Emergency Migranti: Emergency, le 5 richieste per la revisione dei "decreti Sicurezza" Servizio Informazione Religiosa Emergency sullo smantellamento della tendopoli nella Piana di Gioia Tauro

EMERGENCY, presente nella Piana dal 2011: “per ora nessuna alternativa abitativa per gli abitanti, necessaria soluzione non emergenziale per la salute e la sicurezza di tutti” Si avvicina la data di s ...

Colombo e Spataro nostromi del barcone salva migranti

Ci mancava solo una nuova onlus dell'accoglienza, che punta a raccogliere 2 milioni di euro per mettere in mare l'ennesima nave e portare migranti in Italia. Lo sponsor, testimonial d'eccezione e pres ...

EMERGENCY, presente nella Piana dal 2011: “per ora nessuna alternativa abitativa per gli abitanti, necessaria soluzione non emergenziale per la salute e la sicurezza di tutti” Si avvicina la data di s ...Ci mancava solo una nuova onlus dell'accoglienza, che punta a raccogliere 2 milioni di euro per mettere in mare l'ennesima nave e portare migranti in Italia. Lo sponsor, testimonial d'eccezione e pres ...